Пхеньян, 9 сентября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил 9 сентября поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил таджикского коллегу и народ Таджикистана с Днём независимости. Он пожелал президенту успехов в работе на благо достижения социально-экономического развития страны, а народу — процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму капитанам-регентам Сан-Марино.

Читайте также: Глава КНДР поздравил капитанов-регентов Сан-Марино с Днём Республики