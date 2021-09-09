Москва, 9 сентября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Москве 9 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень

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По данным метеорологов, в столице днём воздух прогреется до +18…+20 °С. Ветер западный, 6—11 м/c, местами порывы до 15 м/c. Ночью столбики термометров опустятся до +12…+14 °С.

Такая погода продержится как минимум до конца недели. В пятницу, 10 сентября, и воскресенье, 12 сентября, синоптики обещают местами небольшие дожди.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в столице России заканчивается период холодной погоды и к концу недели может начаться бабье лето. По её словам, атмосферное давление будет повышаться, Москва окажется во власти антициклона, но уже в его более теплой части.