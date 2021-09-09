Барнаул, 9 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 9 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4926 человек, причём третий день подряд регион ставит рекорды по смертности от коронавируса. В сводку добавили ещё 25 погибших.

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Тяжелобольных насчитывается 529 (+2 за сутки), из них 213 подключены к аппаратам ИВЛ (+6 за последние сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 609 человек, +33 за сутки) и ОРВИ (47 441 человек, +200 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 181 ребёнка (+25 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (72 604 человека, +237 за сутки) новый вирус победили 55 970 человек (+427 за сутки).

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