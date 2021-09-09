Киев, , 09:13 — REGNUM Отказ украинской Верховной Рады от обращения к США с просьбой о предоставлении Украине статуса основного американского союзника вне НАТО является потерей «уникальной возможности» для страны. Такое мнение 9 сентября высказал от оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К сожалению, Верховная рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом упустили уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения», — написал он в своем Телеграм-канале.

Также Гончаренко отметил, что, по его мнению, подписанное в ходе переговоров США и Украины на высшем уровне несколько дней назад рамочное соглашение «не имеет и части тех преимуществ», каковые мог бы представить Киеву такой статус.

Кроме того, украинский депутат указал, что он обеспокоен тем, что Украина, как он считает, до сих пор «боится заявлять о собственной внешнеполитической позиции». При этом он добавил, что вхождение в ЕС и в НАТО является «основной стратегической целью» властей страны.

«Защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается», — заключил Гончаренко.

Отметим, 8 сентября Верховная рада не стала поддерживать обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного американского союзника вне НАТО.