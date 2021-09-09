Токио, 9 сентября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Японская студия Enish анонсировала кооперативную ролевую игру Attack on Titan: Brave Order. Об этом 9 сентября сообщает портал Gematsu.

Цитата из м/с «Атака титанов». Реж. Хадзимэ Исаяма. 2019. Япония Эрен Йегер

Релиз состоится на устройствах под управлением iOS и Android, пока разработчики не назвали даже его примерные сроки. Attack on Titan: Brave Order предложит геймерам выступить в роли членов разведкорпуса. Авторы игры открыли в сети тизер-сайт и создали страницу проекта в соцсети Twitter.

https://twitter.com/shingeki_bo/status/1435776498116427776

Напомним, финальный сезон аниме-сериала «Атака титанов» по одноимённой манге Хадзимэ Исаямы выйдет в 2022 году. В марте 2021-го создатели шоу сообщили, что им нужно адаптировать ещё 23 главы комикса.