Уфа, 9 сентября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Ремонт памятника Салавату Юлаеву в Уфе намерены начать летом 2022 года. Об этом 8 сентября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время прямой линии.

Скампецкий Памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Он отметил, что этот вопрос нужно решать очень оперативно.

«Каждый житель Башкортостана относится к этому памятнику с трепетом. Но время берёт своё. Мы можем потерять уникальный объект, который с 1967 года ни разу не ремонтировали. Проблемы не только в самом монументе, но и в постаменте, который разъезжается», — отметил глава региона, сообщив, что важным вопросом остается процесс реконструкции памятника.

Хабиров подчеркнул, что сначала необходимо разработать грамотный проект реконструкции, что связано с большими финансовыми вложениями.

«Летом следующего года планируем снять его с постамента и приступить к реконструкции. Не снимая памятник с постамента, это сделать невозможно. Он весит 40 тонн. При этом у нас есть хорошая идея разместить на площади прозрачный павильон для проведения реконструкции, чтобы жители видели процесс ремонта, что там происходит. Возможно ли это, скажут технические эксперты», — сообщил Хабиров.