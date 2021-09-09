Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом 9 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

IvanAndreevich Новак Джокович

В четвертьфинале Джокович одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини. Встреча продолжалась 3 часа 26 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

Джокович 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйсов, две ошибки на подаче и 1 из 5 брейков.

В полуфинале Джокович сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.