Чебоксары, 9 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Чувашии вводятся исключения для спортсменов, выступающих двойным зачётом, если они соревнуются за медали на Олимпийских и Параолимпийских Играх. Соответствующее решение поддержали на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталия Николаева ИА REGNUM Плакат в поддержку Анжелики Сидоровой в Чебоксарах

Проект постановления касается олимпийцев, которые выступают параллельным зачётом, то есть представляют в российской команде не только Чувашию, но и другой регион. Согласно документу, исключаются ограничения по премиальным выплатам для спортсменов, выступающих двойным зачётом на Олимпиаде, Параолимпиаде и Сурдолимпиаде.

Подробнее:Выступающие двойным зачётом чувашские спортсмены останутся без стипендий

В республиканском министерстве спорта поясняют, что на прошедших в Токио играх призовые места заняли две чувашские спортсменки, которые выступают за два региона. Анжелика Сидорова представляет Москву и Чувашию, Елена Иванова — Ростовскую область и Чувашию.

Размер премиальных увеличился в три раза. В новой редакции за золотую медаль на Олимпиаде и Параолимпиаде размер премиальных составляет 3 млн рублей, за «серебро» — 1,2 млн рублей, «бронзу» — 900 тыс. рублей. Тренерам выплачивается соответственно 1,5 млн рублей, 600 тыс. рублей и 450 тыс. рублей.

В минспорте сообщают, что Анжелика Сидорова и Елена Иванова получат премию в размере 1,2 млн рублей, а их наставники — по 600 тыс. рублей.

Также вдвое увеличена премия за участие в данных престижных соревнованиях. Спортсмены будут получат по 150 тыс. рублей (ранее 75 тыс. рублей), их наставники — 50 тыс. рублей (ранее по 25 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова стала серебряным призёром. На Параолимпиаде Елена Иванова финишировала второй в беге на 100 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (класс Т36).

Напомним, на Параолимпиаде в 2012 году Елена Иванова принесла три золотые медали, став лучшей в беге на 100 и 200 метров, а также в составе эстафетной команды.