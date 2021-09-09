Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Бурятии 8 сентября подали отопление в детские сады и школы во всех районах. Об этом рассказал в инстаграме глава республик Алексей Цыденова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Бурятии Детский сад в Бурятии

«Был в Бичурском районе, выяснилось, что до сих пор не топят детские сады и школы. А на улице уже холодно. Все районы с сегодняшнего дня затопили», — отметил он.

Кроме того, глава предупредили о росте заболеваемости ОРВИ в связи с наступление холодов, и возможном подъёме COVID-19, призвав жителей соблюдать меры профилактики и вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в социальные учреждения столицы региона Улан-Удэ отопление начало поступать с 6 сентября, на девять дней раньше обычного. Решение об этом было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

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