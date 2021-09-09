Канберра, , 09:12 — REGNUM Свою пресс-конференцию 9 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон начал с объявления о завершении эвакуации из Афганистана. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Clrdms

По его словам, всего из захваченной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) страны австралийское правительство сумело вывести более 3 500 человек.

«Более 3 500 человек были эвакуированы в Австралию, в том числе более 100 человек, которые были эвакуированы из других мест после того, как они покинули Афганистан», — заявил Моррисон.

«Из этих 3 500 около 2 500 — женщины и дети, проживающие в одном из самых отчаянных и самых опасных мест в мире», — добавил премьер-министр страны.

Моррисон отметил, что эвакуация проводилась неимоверными усилиями Сил обороны Австралии, министерствами внутренних и иностранных дел, за что он благодарен их сотрудникам.