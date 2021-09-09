Лондон, 9 сентября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Британская компания CJL Leisure (партнёр Volkswagen Commercial Vehicles) разработала кемпер для велосипедистов на базе модели Transporter. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба CJL Leisure Кемпер на базе Volkswagen Transporter

Модель создана в единственном экземпляре для ресторатора и шеф-повара велокоманды Алана Мерчисона. Кемпер будет использоваться в качестве машины поддержки женской команды велосипедистов CANYON//SRAM Racing.

В качестве базы для эксклюзивной модели была выбрана длиннобазная версия Volkswagen Transporter 6.1. Машина выкрашена в цвета фирмы Rapha, которая является производителем одежды для велосипедистов.

Кемпер имеет всё необходимое для отдыха. В нем спортсмены смогут перекусить в перерывах между гонками. Внутри кемпера есть мойка, газовая плита, 70-литровый бак для воды и холодильник.

Ранее Volkswagen представил в России рестайлинговый универсал Passat Alltrack. В качестве мотора у новинки стоит двухлитровый турбированный агрегат TSI мощностью 220 «лошадей», который агрегатируется с семипозиционной роботизированной трансмиссией DSG и приводом 4Motion.

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