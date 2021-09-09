Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Свердловской области огласили приговор по делу об убийстве блогерши. Её супруг 1997 года рождения признан виновным в совершении этого преступления, сообщил журналистам старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Преступление было совершено в Сысертском районе 5 апреля в частном жилом доме. Поводом стал конфликт гражданина с 28-летней женой. Следователи посчитали, что мужчина задушил женщину и затем спрятал её тело. 16 апреля тело случайно обнаружили. Затем, 30 апреля, обвиняемый заявил в полицию о пропаже жены. В итоге силовики установили личность найденной женщины, а затем добились от мужчины признательных показаний.

Суд назначил гражданину восемь лет колонии строгого режима. Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых отмечает, что ранее он не попадал в поле зрения силовиков.