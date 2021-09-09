Москва, 9 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Жители Москвы за три месяца работы сервиса предварительной записи на прием к нотариусу воспользовались им более 1800 раз, сообщается на портале мэра столицы.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Нотариус

В июне к онлайн-сервису на mos.ru присоединились более 40 нотариусов. По данным на 9 сентября, горожанам уже доступна запись более чем 60 нотариусам. Количество специалистов, подключенных к сервису, и дальше будет увеличиваться

Благодаря сервису предварительной записи на прием к нотариусу, получить необходимую услугу москвичам стало проще. Посетить нотариальную контору рядом с домом или работой можно в удобное для них время.

Как сообщало ИА REGNUM, на портале mos.ru представлено свыше 380 онлайн-услуг и сервисов. Ими и пользуются более 14 млн человек.

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