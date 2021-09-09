Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Поклонники франшизы «Звёздный путь» увидят продолжение сериала «Звёздный путь: Пикар» с Патриком Стюартом в феврале 2022 года. Об этом 9 сентября сообщает портал Engadget.

Цитата сериал «Звёздный путь: Следующее поколение», 1987 — 1994гг «Приватизация» космической станции

Премьера второго сезона шоу состоится на сайте потокового сервиса Paramount Plus. Отмечается, что «Звёздный путь: Пикар» продлили на третий сезон, команда проекта уже начался готовиться к съёмкам.

Напомним, в этом сериале Патрик Стюарт вернулся к роли капитана Звёздного флота Жан-Люка Пикара. Действие шоу разворачивается через двадцать лет после событий фильма «Звездный путь: Возмездие», премьера которого состоялась в 2002 году.