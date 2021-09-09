Москва, 9 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Сложности с доступом начали испытывать пользователи крупных игровых и стриминговых сервисов в то числе — World of Tanks, Twitch, FlashScore и BitTorrent. При этом компании и операторы связывают эти проблемы с блокировками VPN-сервисов Роскомнадзором. Об этом 9 сентября сообщает газета «Коммерсантъ».

TheDigitalWay Блокировка

Отмечается, что у большого числа пользователей стримингового сервиса для онлайн-трансляций футбольных турниров FlashScore появились проблемы работы приложения через нескольких мобильных операторов.

Также издание обнаружило такого же рода проблемы на Avito, к играм World of Tanks и World of WarShips, Twitch (крупнейший сервис для стриминга игр) и BitTorrent.

При этом ранее World of WarShip связал появившиеся проблемы с доступом с проводящийся с 3 сентября по распоряжению Роскомнадзора блокировкой интернет-провайдерами VPN-сервисов, так как в процессе блокировок было затронуто множество UDP-портов, что является причиной появления проблем со входом и отключений сервисов во время игры.

Вместе с тем указывается, что в Роскомнадзоре считают, что появившиеся проблемы не связаны с блокировкой VPN.

«При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались», — отметили в ведомстве.

Помимо того, уточняется, что источники издания в «большой четверке» операторов рассказали, что протестировали свои сети и считают, что названные проблемы произошли из-за работы оборудования технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных Роскомнадзором на сетях в рамках закона о «суверенном Рунете».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стало известно, что в Пензенской области выделят дополнительные средства на строительство в восьми малонаселенных пунктах региона базовых станций сотовой связи стандарта LTE.