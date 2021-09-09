Джакарта, 9 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретится со своим коллегой из Австралии, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Стороны обсудят восстановление после пандемии, сотрудничество в сфере обороны и безопасности для борьбы с терроризмом, противодействие дезинформации и кибер-сотрудничество.

Кроме того, министры обороны Индонезии и Австралии обсудили сотрудничество между странами, включая динамику в Индо-Тихоокеанском регионе, безопасность на море, ситуацию в Мьянме и Афганистане.

Министерство обороны Индонезии также высоко ценит помощь, оказанную министерством обороны Австралии в виде поставки средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел и обороны Австралии и Индонезии обсудят эпидемию коронавируса и безопасность.