Северный завоз Якутии выполнен на 65%
Якутск, 9 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Доставка грузов в труднодоступные населённые пункты Якутии проходит в сложных условиях. Осуществлять северный завоз мешал дым лесных пожаров и аварийные отключения электричества в портах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе ПАО «Ленское объединённое речное пароходство».
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Всего в 2021 году суда ЛОРП должны перевезти 1,5 млн тонн грузов, в том числе 358 тонн нефтепродуктов. Пока доставлен 1 млн тонн грузов, план по северному завозу выполнен на 65%.
Как сообщало ИА REGNUM, доставку топлива и товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты Якутии затрудняла задымлённость из-за лесных пожаров и прекращение судоходства по реке Вилюй. Дым висел на участке реки Лена от села Усть-Кут до села Жиганск. Передвижение судов по реке Вилюй временно прекращалось, она обмелела.