Якутск, 9 сентября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Доставка грузов в труднодоступные населённые пункты Якутии проходит в сложных условиях. Осуществлять северный завоз мешал дым лесных пожаров и аварийные отключения электричества в портах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе ПАО «Ленское объединённое речное пароходство».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парад пароход

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Всего в 2021 году суда ЛОРП должны перевезти 1,5 млн тонн грузов, в том числе 358 тонн нефтепродуктов. Пока доставлен 1 млн тонн грузов, план по северному завозу выполнен на 65%.

«Завоз грузов в районы Крайнего севера в текущую навигацию проходит с определенными трудностями: в условиях ограниченной видимости, вызванной лесными пожарами на р. Алдан и на средней Лене в июле и августе; связанными с перебоями в работе Зеленомысского речного порта в связи с аварийными отключениями линий электропередач; ветро-волновыми режимами на морских участках. Несмотря на сложившиеся трудности, своевременный завоз грузов в районы Крайнего Севера на сегодняшний день является первостепенной задачей всех служб пароходства. Все принятые договорные обязательства должны быть выполнены в установленный срок», — распорядился директор ПАО «ЛОРП» Сергей Емельянов.

Как сообщало ИА REGNUM, доставку топлива и товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты Якутии затрудняла задымлённость из-за лесных пожаров и прекращение судоходства по реке Вилюй. Дым висел на участке реки Лена от села Усть-Кут до села Жиганск. Передвижение судов по реке Вилюй временно прекращалось, она обмелела.