Москва, 9 сентября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Критика НАТО, направленная на инициативу Евросоюза о создании собственных вооруженных сил, — это «афганский синдром», то есть неуверенность в способности США защитить своих союзников. Об этом в 9 сентября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО в тревоге. «Афганский синдром» распространился на Европу: недоверие к США и их готовности и способности защищать союзников привело к усилению настроений в пользу создания независимых от НАТО европейских вооруженных сил», — написал Пушков.

Сенатор обратил внимание на то, что одно только движение в сторону «автономии» от Соединенных Штатов в военной сфере весьма показательно. Это далеко не последнее следствие, которое вытекло из афганских событий, уточнил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕС давно обсуждают возможность создать собственные объединенные вооруженные силы. Особенно эти разговоры актуализировались после того, как США потребовали от всех членов НАТО тратить минимум 2% ВВП на оборону.

В Брюсселе стали рассуждать, что такие значительные ресурсы можно было бы вложить в собственный военно-промышленный комплекс и создать собственную армию. Дальше разговоров дело пока не пошло.

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