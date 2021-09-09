Канберра, 9 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что животные «меняют форму» и приобретают более крупные черты по мере того, как нагревается наша планета. Работа ученых из Университета Дикина (Австралия) была опубликована в журнале Trends in Ecology & Evolution. Об этом 9 сентября сообщили журналисты телеканала Nine News, ознакомившись с выводами исследователей.

Попугаи

Как оказалось, шлемоносый какаду (Callocephalon fimbriatum) и певчий попугай (Psephotus haematonotus) могут увеличивать средний размер клюва на 10% по мере повышения температуры в их естественной среде обитания.

Попугаи — не единственные животные, которые меняют форму. Другие виды птиц в Северной Америке и Австралии также способны увеличивать размера клюва; у лесных мышей становятся больше уши; а у некоторых видов летучих мышей увеличивается размер крыльев.

Отмечается, что более крупные части тела помогают животным охлаждать температуру, поскольку так они получают большую площадь поверхности тела для отвода тепла.