* Талибы — запрещённая в России организация

Вашингтон, 9 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Двести американских гражданских лиц и граждан третьих стран, которые остались в Афганистане после окончания военной операции по эвакуации США, смогут покинуть страну. Как сообщил американский чиновник, на которого ссылается агентство Reuters 9 сентября, представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согласились разрешить им вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула.

(сс) U.S. Central Command Public Affairs Афганские беженцы садятся в самолет в аэропорту Кабула

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Собеседник издания добавил, что специальный представитель США Залмай Халилзад оказал давление на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сумел их убедить пойти на этот шаг.

Ожидается, что чартерные рейсы из аэропорта Кабула будут организованы в четверг, 9 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти работают над организацией новых вывозных авиарейсов из столицы Афганистана Кабула. По его словам, в стране по разным причинам остались около ста американских граждан, с каждым из них власти держат связь. Он добавил, что граждан Афганистана, помогавших американским властям, тоже собираются вывезти.