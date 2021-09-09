Тбилиси, 9 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принял коллегу из Армении Арарата Мирзояна, прибывшего в Тбилиси. Об этом сообщает армянское внешнеполитическое ведомство.

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Сообщается, что темой на встрече было соглашение о прокладке маршрута, соединяющего через Армению морские порты Ирана с портами в Грузии.

«Собеседники обсудили соглашение о международном транспортном коридоре «Персидский залив — Черное море» и новые возможности которые он предоставляет», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Мирзоян подчеркнул, что для Армении является важным развитие экономических отношений с Грузией. Главы МИД согласились с необходимостью развивать диалог между странами, чтобы укрепить стабильность и безопасность в регионе.

Напомним, предложение о создании транспортного коридора «Персидский залив — Черное море» выдвинул Тегеран. Стоимость прокладки маршрута оценивается в $1 млрд.