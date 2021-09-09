Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Бурятии зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1794.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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По состоянию на 9 сентября в стационарах республики лечатся 316 пациентов, у 282 из которых инфицирование коронавирусом осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находятся 46 тяжёлых больных. На амбулаторном лечении остаются ещё 990 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 405 коек: занято — 316, свободно — 89 коек. Занятость коечного фонда составляет 78%», — отметили в оперштабе.