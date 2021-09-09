Канберра, 9 сентября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. 9 сентября стало известно, что австралийские правоохранители арестовали 22-летнего мужчину из Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии), после чего подозреваемый был обвинен в распространении детской порнографии в социальной сети Snapchat. Об этом сообщил телеканал Nine News.

U.S. Air Force Наручники

Расследование было начато после того, как Национальный центр США поиска пропавших и эксплуатируемых детей уведомил австралийскую федеральную полицию об учетной записи Google, которая якобы использовалась для загрузки материалов о жестоком обращении с детьми в Snapchat, Discord и Dropbox. 8 сентября мужчина был арестован.

У подозреваемого полиция изъяла мобильный телефон, на котором хранилось около 200 файлов с материалами о жестоком обращении с детьми, которые выкладывались в чаты в Snapchat.

В случае признания виновным мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.