Лозанна, Швейцария, 9 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР до конца 2022 года в связи с отказом Северной Кореи от участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах в ходе пресс-конференции, состоявшейся 8 сентября.

Томас Бах

«НОК КНДР был единственным национальным олимпийским комитетом, который не участвовал в Олимпийских играх в Токио, — сказал Бах. — Это нарушение Олимпийской хартии. В этой связи исполкомом было принято решение отстранить НОК КНДР до конца 2022 года».

Глава МОК также добавил, что организация прекратит финансирование НОК КНДР.

Спортсмены из КНДР смогут участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине, если пройдут квалификацию. Решение по условиям участия северокорейских спортсменов исполком МОК примет в отдельном порядке.