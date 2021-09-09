Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Северная столица в четверг, 9 сентября, оказалась под влиянием вытянувшегося в широтном направлении атмосферного фронта, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Пасмурная погода

«Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой и местами вызовет небольшие дожди», — предсказал синоптик.

Температура воздуха днем в Петербурге составит +16…+18 градусов, по Ленинградской области +15…+20 градусов. Ветер западный 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным петербургского гидрометцентра, 10 сентября в Северной столице будет облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов дождь, местами небольшой, днём преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, местами до +6 градусов, днём +15…+17 градусов.