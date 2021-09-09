Чита, 9 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, в Забайкальский краевой суд направлено резонансное уголовное дело, связанное с убийством начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова и его знакомого.

Https://pixabay.com Ружьё

Как сообщает пресс-служба забайкальской прокуратуры, сторож-разнорабочий Николай Макаров обвиняется в том, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, он вооружился имеющимся при нем незарегистрированным охотничьим гладкоствольным ружьем 12 калибра, снаряженным патронами с картечью, и беспричинно произвёл прицельные выстрелы из ружья в двух мужчин, находившихся в охотничьих угодьях на законных основаниях.

Известно также, что после кровавой бойни Макаров с ружьем вышел из дома и угрожал убийством другому разнорабочему, пока не был обезоружен иными находившимися на кордоне лицами.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый сначала не смог объяснить свои действия, а в дальнейшем отказался признавать свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При оценке материалов уголовного дела нарушений, препятствующих утверждению обвинительного заключения, не установлено», — пояснили прокуроры.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля 2021 года начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов и его знакомый находились в помещении охотничьего дома, расположенного в 50 км от села Урульга.

В какой-то момент 62-летний мужчина, который неофициально работает сторожем в охотничьем хозяйстве, в ходе конфликта взял гладкоствольное охотничье ружьё 12-го калибра и произвел по одному выстрелу в своих обидчиков. Шихов скончался на месте, второй — по пути в больницу.

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