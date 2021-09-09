Балыкчи, Киргизия, , 09:01 — REGNUM Финальный этап учений Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ Центрально-Азиатского направления «Рубеж — 2021» стартовал на полигоне «Эдельвейс» в Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом сообщили 9 сентября журналистам в Объединённом штабе ОДКБ.

Российские военные на учении коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Армении Mil.ru

Участники учений — более 1 тыс. военнослужащих из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Также задействовано около 150 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры, БМП, артиллерию и реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотники «Орлан-10».

По легенде учений, на территорию одного из государств ОДКБ вторглись незаконные вооруженные формирования. «Мирных жителей» из районов возможных боёв отселили, затем вывели из боя подразделения погранслужбы и ввели в бой главные силы группировки.

Финальный этап учений предполагал блокировку отходящих отрядов бандитов и «зачистку» от них населённых пунктов. Против противника, чтобы нанести ему максимальное огневое поражение, применили РСЗО БМ-21 «Град». Боевиков, перемещавшейся на пикапах, уничтожили точным ракетно-бомбовым ударом с казахстанских самолётов Су-30СМ.

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