Уфа, 9 сентября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Новую стратегию обеспечения пожарной безопасности намерены сформировать в Башкирии для борьбы с лесными пожарами в регионе. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров во время прямой линии, комментируя высказывание главы Нигаматовского сельсовета Булат Тайбугин о том, что без тяжелой техники трудно сделать минерализованные полосы вокруг лесопосадок.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Лесной пожар

Глава Башкирии сообщил, что во время лесных пожаров было принято решение задействовать большие тракторы.

«Теперь мы решили противостоять лесным пожарам иначе, поскольку содержать на балансе районов тяжёлую технику — дорогое удовольствие», — подчеркнул он, отметив, что к 1 ноября в Башкирии намерены разработать новую стратегию обеспечения пожарной безопасности.

«Экспертная оценка ситуации говорит о том, что количество природных пожаров будет расти. Необходимо готовиться к ним уже сейчас. Мы установили в лесных районах три комплекса мониторинга системы «Лесохранитель», которые позволят дистанционно отслеживать ситуацию с пожарами», — заявил Хабиров, напомнив, что руководство республики намерено приобрести пожарно-спасательный вертолёт КА-32 республиканского производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ликвидировали все лесные пожары. Всего в текущем году в регионе произошло 436 лесных пожаров: огонь прошелся по площади 13 392 га.