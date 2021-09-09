Пекин, 9 сентября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В сети появились первые рендерные изображения нового молодёжного электрического седана Xiaomi M1. Рендеры размещены на сайте MyDrivers.

MyDrivers Рендерное изображение Xiaomi M1

Новинка оснащена складывающимися дверными ручками, крупными колёсами и видеокамерами вместо боковых зеркал.

Подробностей о технической начинки M1 пока нет. Однако ожидается, что модель получит автопилот, а также в списке опций может появиться голосовой помощник. В салоне, вероятно, разместится большой голографический экран.

За всю электронику в автомобиле будет отвечать операционная система MIUI For Car, а одной зарядки аккумулятора хватит на 1 000 км пути.

Напомним, во втором квартале 2021 года компания Xiaomi обогнала Apple по продажам гаджетов.

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