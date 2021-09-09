Пенза, , 09:19 — REGNUM В здании Законодательного собрания Пензенской области открыли экспозиционный стенд, посвященный руководителям региональных органов власти в период с 1917 по 1998 годы. Врио губернатора Олег Мельниченко назвал появление новой экспозиции восстановлением исторической справедливости.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

По словам председателя заксобрания Валерия Лидина, в фойе оформлено несколько тематических экспозиций о руководителях региональных органов власти — о предводителях дворянства, о председателях пензенского губисполкома, облисполкома, совета народных депутатов и современного парламента, губернаторах, начиная с дореволюционного периода до наших дней, но до сих пор здесь не были представлены партийные руководители пензенского края.

Новый тематический стенд посвящен губернским комиссарам временного правительства, секретарям Пензенского губкома, первым секретарям областного комитета КПСС и главам администраций Пензенской области. Эти люди в период с 1917 по 1998 годы находились на руководящих должностях в органах власти и внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. По словам Мельниченко, особенно сложно пришлось тем, кто руководил регионом в период смены политической формации в стране.

«Очень хорошо руководить, когда экономические показатели идут в рост и страна укрепляет свое могущество, а когда наступает кризис, приходится непросто. Рассказ о людях, которые принимали активное участие в становлении пензенского региона, станет достойным вкладом в сохранение нашей истории», — отметил он.

Врио губернатора подчеркнул, что рад, поскольку теперь для школьников и студентов, которые приходят в Законодательное собрание, будет новая экскурсия — про роль этих замечательных людей в развитии Пензенской области.

На открытии экспозиции присутствовали родственники бывших руководителей. Они поблагодарили «за сохранение памяти для потомков о тех, кто сделал немало добра для региона».

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в результате стартовавшей реформы системы управления из 25 исполнительных органов государственной власти останется 18.

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