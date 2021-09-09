Москва, 9 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Москве в рамках акции «Добрые бейджи» более 10 тысяч медицинских работников получили бейджи со своими фотографиями, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Добрые бейджи» для врачей

Для медиков, которые каждый день помогают больным COVID-19 бороться с болезнью и при этом их лица скрыты за защитными масками, волонтеры-фотографы готовят бейджи, благодаря которым пациенты могут увидеть лица врачей.

«Добрые бейджи» сделаны уже для медработников более 25 медучреждений. Медиков фотографируют больше 50 волонтеров-фотографов. Бейджи отличаются по цвету: красные — для врачей, синие — для медбратьев и медсестер, зеленые — для санитаров.

Как сообщало, присоединиться к проекту «Добрые бейджи» и стать волонтерами-фотографами могут все желающие.

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