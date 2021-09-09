Более 10 тысяч медиков в Москве получили «добрые бейджи»
Москва, 9 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Москве в рамках акции «Добрые бейджи» более 10 тысяч медицинских работников получили бейджи со своими фотографиями, сообщается на портале мэра столицы.
Для медиков, которые каждый день помогают больным COVID-19 бороться с болезнью и при этом их лица скрыты за защитными масками, волонтеры-фотографы готовят бейджи, благодаря которым пациенты могут увидеть лица врачей.
«Добрые бейджи» сделаны уже для медработников более 25 медучреждений. Медиков фотографируют больше 50 волонтеров-фотографов. Бейджи отличаются по цвету: красные — для врачей, синие — для медбратьев и медсестер, зеленые — для санитаров.
Как сообщало, присоединиться к проекту «Добрые бейджи» и стать волонтерами-фотографами могут все желающие.
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