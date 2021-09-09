Кемерово, 9 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области в 2021 году открылись 70 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». По нацпроекту «Образование» на реализацию проекта выделено 109,7 млн рублей из консолидированного бюджета. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Tambov.gov.ru Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

«С этого года в проект реализуется в новом — естественно-научном формате, ребята смогут углубленно изучать химию, биологию и физику. Важно, что все они располагаются в школах сёл и малых городов, поэтому доступ к современным технологиям получают дети небольших населённых пунктов», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

На 2022 и 2023 годы в Кузбассе запланировано открытие ещё 145 «Точек роста» в школах малых городов и сельских территорий.