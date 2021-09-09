Челябинск, 9 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Челябинской области планируется собрать порядка 1,1 млн тонн зерновых. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Пшеница

Для сравнения, в 2020 году урожай составил более 1,1 млн тонн. Тогда, как и в 2021-м, повлияла засуха. А в 2019 году аграрии собрали больше 1,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, власти поддержат аграриев, пострадавших от засухи. Им выделят из облбюджета 500 млн рублей.