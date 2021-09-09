Абакан, 9 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 стали ещё шесть жителей Хакасии, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От коронавирусной инфекции скончались три женщины (53 года, 53 года, 80 лет) и трое мужчин (69 лет, 71 год, 71 год).

Таким образом, с начала 2021 года в Хакасии умерли 636 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявлено 18 859 случаев COVID-19.