Берлин, , 08:41 — REGNUM Афганистан стоит на пороге тяжелого гуманитарного кризиса, который необходимо избежать. Об этом заявил журналистам 8 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Хайко Маас (сс) Olaf Kosinsky

Он отметил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно понять, что изоляция противоречит интересам республики и ситуация не будет стабильной без поддержки со стороны мирового сообщества. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что оказание помощи Афганистан «не только моральная обязанность, но и вопрос региональной стабильности».

Кроме того, Маас выразил надежду, что радикалы не будет препятствовать открытию аэропорта в Кабуле и не превратят страну Афганистан в площадку для «экспорта терроризма», а также будут соблюдать права человека и стремиться привлекать к участию в формировании правительства все представленные в республике общественные группы.

Вместе с тем он добавил, что сообщения о составе нового правительства Афганистана, в котором нет представителей других групп общества, указывают на отсутствие шагов в направлении сотрудничества и стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава нового афганского правительства, один из лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммад Хасан Ахунд пообещал, что власти страны гарантируют безопасность всем чиновникам, ранее покинувшим республику.

Читайте ранее в этом сюжете: Радикалы вторглись в посольство Норвегии в Афганистане