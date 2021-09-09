Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Телеканал CBS и Paramount Plus назвали дату премьеры четвёртого сезона научно-фантастического сериала «Звёздный путь: Дискавери». Об этом 9 сентября сообщает портал Screen Rant.

CBS.com Star Trek: Discovery, постер

Первый эпизод продолжения шоу выйдет 18 ноября 2021 года. Пока создатели шоу не сообщили, сколько серий будет в четвёртом сезоне. В пресс-релиза они отметили, что экипаж корабля USS Discovery столкнётся с совершенно новым противником, победа над которым потребует объединения федерации с не входящими в неё мирами.

Напомним, первый эпизод сериала «Звёздный путь: Дискавери» вышел в эфир 24 сентября 2017 года. Главную роль в нём исполняет актриса Соникуа Мартин-Грин.