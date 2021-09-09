Ульяновск, 9 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева выразили временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских и региональное правительство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

В телеграмме отмечается, Евгений Зиничев «безвременно ушёл из жизни, до конца выполняя служебный долг, пытаясь спасти другого»:

«Как настоящий спасатель, офицер и человек он не мог поступить иначе. К великому сожалению, трагедия унесла жизни обоих».

Алексей Русских выразил «глубокие соболезнования родным, близким и коллегам» погибшего главы МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб в Норильске при попытке спасти человека. Он прилетел в Красноярский край для участия в масштабных учениях МЧС. Ему было 55 лет.