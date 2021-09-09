Красноярск, 9 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в западной части Путоранского заповедника, в так называемой Земле водопадов. О месте гибели министра сообщает 9 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на МЧС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Евгений Зиничев

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Издание отмечает, что 8 сентября Зиничев и его спутники прилетели на вертолёте к водопаду Китабо-Орон — самому большому и красивому на Земле водопадов. С ними был и режиссёр Александр Мельник, давно сотрудничавший с МЧС.

Мельник выбирал в Красноярском крае места для съёмок документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути. Ранее он снял фильмы «Новая Земля» и «Территория».

«По предварительным данным, долетев за час с небольшим до посадочной площадки у водопада, компания отправилась осматривать Китабо-Орон. Однако, поскользнувшись на мокрых камнях, 63-летний режиссер упал в воду», — говорится в публикации.

Зиничев, пытаясь спасти режиссёра, прыгнул со скалистого берега в реку Иркинду, но ударился о каменный выступ. Министр получил тяжёлую черепно-мозговую травму и скончался позднее в больнице Норильска. Умер от травм и режиссёр Мельник.

По факту трагического происшествия назначена доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, соболезнования в связи с гибелью главы МЧС выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, члены правительства, руководители силовых и правоохранительных органов, главы регионов и депутаты.

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