Новосибирск, 9 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Член-корреспондент Российской академии наук, новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов обозначил отправную точку новой волны коронавируса. По его словам, четвёртая волна коронавируса может подкрасться буквально через несколько недель.

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«Начались занятия в школах и университетах. Соответственно, у людей сильно обновились круги общения. Некоторые ещё возвращаются из отпусков, но часть уже приехала. Как всегда из отпусков привозят новые знания, новые впечатления и новые болезни: кто какие, но привезут и новые варианты коронавируса, — рассказал он изданию «Прецедент». — Инкубационный период в среднем длится 5 — 7 дней, грубо говоря, неделя. Первая неделя сейчас заканчивается, но люди в первый день заболевания по больницам не пойдут. Они пойдут к концу второй недели, то есть в пятницу, субботу, в понедельник — в середине сентября».

Вирусолог считает, что это и будет отправной точкой четвёртой волны коронавируса.