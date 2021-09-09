Уфа, , 08:37 — REGNUM Социальные и экологические обязательства Башкирской содовой компании (БСК) намерены определить в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров во время прямой линии.

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Он отметил положительный эффект от получения Башкирией контрольного пакета акций этого предприятия, напомнив, что согласно решению президента РФ Владимира Путина, регион уже получил 38,3% акций Башкирской содовой компании.

«С Росимуществом мы заключили соглашение о передаче 11,7% + одной акции в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства Башкортостана. Следующий этап — подписание с правительством России соглашения о порядке организации работы этого предприятия. Республика берёт на себя управление, обеспечение сырьём, решение других оперативных вопросов», — сообщил Хабиров, отметив, что сейчас власти республики не волнуются за предприятие, поскольку оно работает стабильно.

«После собрания акционеров мы будем определять социальные и экологические обязательства предприятия», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Росимущество передало Башкирии 38,3% акций «Башкирской содовой компании».