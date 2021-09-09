Сухум, 9 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Жители Сухума собрали 1,724 млн рублей для минздрава Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Республиканская больница. Сухум, Абхазия

В сборе денег участвовали 88 человек. Средства будут переданы в Очамчырскую и Ткуарчалскую центральные районные больницы, Сухумскому амбулаторному центру на покупку спецтранспорта и в Сухумскую инфекционную больницу для приобретения препаратов и оборудования.

«Эта помощь — свидетельство чувства сопереживания за врачей и пациентов в довольно непростое время. Мы благодарим Вас всех за поддержку», — говорится в сообщении минздрава.

Напомним, в августе в Абхазию из-за роста потока пациентов с COVID-19 прибыл мобильный госпиталь Минобороны России. Его развернули в Сухуме, российские военные медики помогают абхазским коллегам бороться с пандемией.