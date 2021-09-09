Челябинск, 9 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Челябинской области выделят 500 млн рублей на поддержку аграриев. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Засуха

Деньги смогут получить те сельхозпроизводители, которые пострадали от засухи. Из бюджета региона им выделят средства на компенсацию части расходов по приобретению кормов и семян.

Как сообщало ИА REGNUM, засуха серьёзно коснуллась Южного Урала летом. Режимы ЧС были введены в 11 муниципалитетах региона.