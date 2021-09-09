Иркутск, 9 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Власти Иркутской области заявили, что справились со всеми лесными пожарами. Как сообщает 9 сентября пресс-служба областного правительства, всего с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировали 587 лесных пожаров, это на 330 случаев меньше, чем за этот же период в прошлом году. Причём, 62,7% всех пожаров ликвидировали в течение первых и вторых суток после обнаружения.

Лесной пожар

«Несмотря на то, что сейчас на территории региона ликвидированы все лесные пожары, группировку сил и средств лесопожарных формирований уменьшать пока не планируем», — пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 7 сентября площадь активного горения леса в Приангарье составляла 12,75 га. В лесах Катангского района отменён режим ЧС муниципального характера.

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