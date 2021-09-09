Владивосток, 9 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Механизм привлечения специалистов в больницы и поликлиники Приморья усовершенствуют, а медицинскую помощь для населения сделают более доступной, заявил губернатор Олег Кожемяко на селекторном совещании с главными врачами 9 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Kremlin.ru Олег Кожемяко

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По словам губернатора, несмотря на пандемию, процесс модернизации здравоохранения региона не останавливался.

«Продолжаем ремонтировать лечебные учреждения, закупаем оборудование, привлекаем специалистов. Мы стараемся максимально сохранять финансирование медицины», — пояснил приморский глава.

Так, в 2020 году из краевого бюджета на здравоохранение было направлено 35 млрд рублей, что позволило обновить оборудование и отремонтировать 56 медучреждений, открыть шесть амбулаторий, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, приобрести 32 машины скорой помощи. В 2021 году выделено ещё 26 млрд рублей.

Первичное звено здравоохранения в течение ближайших лет получит 8,5 млрд рублей.

Но главной проблемой остаётся кадровое обеспечение. Кожемяко сказал, что необходимо изменить политику привлечения кадров, расширив существующие меры стимулирования врачей и медсестер, решая вопросы индивидуально по каждому медучреждению.

«Мы пока не можем наполнить медперсоналом все больницы и поликлиники. Здесь необходимо подумать вместе, как решить эту проблему. Следует проанализировать в каждом конкретном случае, что сдерживает приток кадров, где-то, может, дать квартиру, кому-то — выплаты дополнительные. Всю эту работу мы продолжим вести уже с новым депутатским корпусом», — пояснил глава.

Кожемяко добавил, что необходимо шире применять все возможности для передвижной диагностики, внедрять вахтовые выезды медиков, особенно для проведения диспансеризации.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлок Врангель направят врачей на работу вахтовым методом из других муниципалитетов края, заявил Олег Кожемяко.