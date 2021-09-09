Симферополь, , 08:32 — REGNUM Политика действующего правительства Украины пропитана «безумием и мракобесием», заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Киев не удивляет уже своей изобретательностью. Политика нынешней украинской власти сплошь пропитана безумием и мракобесием, что вызывает лишь сожаление», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что параллельно развитию полуострова и реализации на его территории масштабных инфраструктурных проектов, можно наблюдать попытки Киева навредить Крыму.

Рассуждая об эффективности киевских мер, Гемпель сопоставил действия правительства Украины со стрельбой из пушки по воробьям, от которой много шума, но толку нет.

«Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушит», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина может ввести санкции в отношении 24 юридических и шести физических лиц, причастных к сооружению моста через Керченский пролив. Соответствующий пакет ограничительных мер на заседании 8 сентября одобрило правительство Украины. Об этом ранее сообщила пресс-служба министерства по вопросам «реинтеграции неподконтрольных территорий».

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