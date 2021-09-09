Ульяновск, 9 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Ульяновске депутаты городского парламента поддержали предложение о присвоении звания «Почётный гражданин Ульяновской области» Никасу Сафронову. Об этом сообщается на сайте гордумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никас Сафронов

Данный вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании местного парламента. Отмечается, что большинством голосов депутаты поддержали присвоение заслуженному художнику России, профессору факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никасу Сафронову звания «Почётный гражданин Ульяновской области».

Званием почётного гражданина Ульяновска планируется отметить художника-живописца Виктора Сафронова.

Кроме того, награду «За заслуги перед Ульяновской областью» депутаты предлагают присвоить профессору кафедры историко-филологического факультета Ульяновского государственного педагогического университета им. И. Н. Ульянова Ларисе Петриевой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее звание почётного гражданина Ульяновска удостоен заслуженный тренер России, директор спортивной школы «Борец» Василий Вразовский. Также оно посмертно присвоено архитектору Феофану Вольсову.