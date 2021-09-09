Москва, 9 сентября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Срок эксплуатации Международной космической станции (МКС) предложила продлить после 2024 года комиссия по безопасности стран-участниц проекта МКС. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Роскосмоса.

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Очередное заседание, посвящённое вопросам о продлении сроков эксплуатации МКС состоялось в начале сентября и было проведено комиссией по безопасности в дистанционном формате. Представители стран-участников программы МКС после обсуждения текущего состояния станции пришли к общему выводу, что при надлежащем техническом обслуживании МКС можно рекомендовать использовать её для выполнения различных задач на орбите и после 2024 года.

Кроме того, участники комиссии заключили соглашение о продолжении совместной работы по согласованию сроков эксплуатации МКС с соответствующими госструктурами.

Напомним, до настоящего времени сроком завершения эксплуатации МКС назывался 2024 год, но уже неоднократно поднимался вопрос о возможности продления работы станции как минимум до 2028 года.