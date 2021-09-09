Москва, 9 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является большим фанатом спорта. Об этом 9 сентября заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Kremlin.ru Путин и хоккей

«Президент Путин — большой фанат спорта. Он передаёт этот сигнал гражданам страны, и людям это нравится», — приводит слова Фазеля Sport24.

Он добавил, что любит посещать Россию, поскольку чувствует страсть жителей страны к спорту.

Фазель регулярно посещает Россию, как правило, в дни проведения спортивных соревнований. 10 мая Путин и Фазель встречались в Сочи, когда проходил финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги.

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