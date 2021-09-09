Москва, 9 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Главная выставка страны ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы 11 и 12 сентября интересно отметить День города, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

В эти дни праздничные дни посетителей ВДНХ ждут экскурсии по музеям и другим интересным местам, лекции о том, как зародилась и развивалась Москва, концерты, шоу, спектакли и кинопоказы.

Большая часть мероприятий проводится бесплатно при предварительной регистрации. На некоторые придется приобрести билеты. 11 сентября на ВДНХ в честь 874-го день рождения Москвы запустят праздничный фейерверк.

Как сообщало ИА REGNUM, на ВДНХ в День города проведут первый чемпионат по беспилотной авиации «Авиароботех — старт».

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