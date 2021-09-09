Москва, 9 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Камский автозавод представил на международной выставке Comtrans 2021 в России тягач поколения К6 — «КамАЗ-54 907» («Континент»). Об этом сообщается на сайте компании.

Kamaz.ru “КамАЗ-54907” (“Континент”)

Новинка укомплектована гибридным силовым агрегатом, работающим как на дизельном топливе, так и на электричестве. На 100 км машина тратит в среднем 25 литров топлива — на 17% меньше, чем у предыдущей версии модели.

Автопроизводители оснастили тягач автопилотом третьего уровня. Машина может самостоятельно двигаться по прямой, а также перестраиваться, останавливаться перед препятствиями и поддерживать заданную скорость при движении в колонне.

Модель имеет камеры вместо боковых зеркал, которые передают видеоданные на экраны, установленные на передних стойках внутри кабины. Головная матричная оптика освещает дорогу на сотни метров вперед. При этом она не ослепляет водителей встречных автомобилей.

В салоне тягача установлено сиденье с постоянно активной электромагнитной подвеской, позволяющей гасить 90% вибрации.

Ранее КамАЗ представил в России свой первый водородный электробус «КамАЗ-6290». В качестве основы автомобиля была взята модель «КамАЗ-6282». Новинка укомплектована шестью баллонами для хранения сжатого водорода, которые размещены на крыше водоробуса.

Читайте также: Правительство РФ поможет «КамАЗу» запустить новую линию